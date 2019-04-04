أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-4-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-4-2019، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 830.253 مليار جنيه.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 830.253 مليار جنيه. أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 830.253 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.6%، والعرب على 4.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.19%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 298.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 238.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 679 ألف جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 19256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1730 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

أوراسكوم للاستثمار اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس، تقرير المستشار المالى المستقل وهى شركة بى.دى.أو للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، ووافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه. اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس، تقرير المستشار المالى المستقل وهى شركة بى.دى.أو للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، ووافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه.

وحددت الشركة، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، طريقة وشروط السداد وكيفية الاستحواذ من خلال سداد 10% من إجمالى ثمن الشراء، والبالغ قدره 359.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى قروض المساهمين وقدرها 70 مليون جنيه عند إتمام تنفيذ الصفقة، أما النسبة المتبقية 90% والبالغ قدرها 3.232 مليار جنيه، تكون بمثابة دين على الشركة، على أن تصدر سندات إذنية لصالح البائعين كضمان للسداد، والذين سيقومون بحوالة حقهم فى قيمة إلى شركة أو تى أم تى أكويزيشن، المساهم الرئيسى فى أوراسكوم، ويتم إيداع السندات لدى حساب وسيط ويتم الصرف وفقا للتعليمات المتفق عليها.

واشترطت الشركة، أنه فى حالة رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال يتم إلغاء صفقة الشراء وفسخ عقد البيع، وترد الشركة كامل الأسهم وتحصل على السندات الإذنية، وتسترد المبلغ المدفوع.