أبو الغيط يؤكد أهمية إيجاد آليات مبتكرة لتحقيق الأمن المائى والغذائى بالمنطقة

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب، لرسم معالم النظرة الجديدة لآليات التنسيق وسبل مأسستها بين قطاعى الزراعة والمياه إقليميًا ووطنيًا؛ بهدف تفعليها واستدامتها وإيجاد آليات تمويل ضرورية مبتكرة لتحقيق الأمن المائى والغذائى بما يتناسب والإمكانيات الطبيعية والاقتصادية والبشرية مع ضمان الاستدامة البيئية للمنطقة العربية.

وقال أبو الغيط -فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أمام الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب الذى عُقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية- إن ندرة المياه وتدهور الأراضى هما التحديان الرئيسيان اللذان تواجههما المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار الزخم العالمى لتنفيذ خطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030.

ونبه أبو الغيط إلى انخفاض توافر المياه العذبة وتراجع الأراضى فى وقت يتزايد فيه الطلب بشكل تصاعدى وبوتيرة سريعة خلال العقود الماضية بسبب النمو السكانى السريع وتوسع المدن والنمو الاقتصادى وتغير نمط العيش وآثار التغيرات المناخية حيث تم توصيف 14 بلدًا فى المنطقة بالفقر المائي.

وأوضح أن تقلص الموارد المائية يقيد قدرة المنطقة على إنتاج المزيد من الغذاء ويزيد من اعتمادها على واردات الحبوب والتعرض لتقلبات الأسعار فى الأسواق الدولية، وكل هذا يستلزم نظرة جديدة وآليات مبتكرة للعمل التنموى ولتحقيق التنمية المستدامة فى قطاعى المياه والزراعة.

وقال أبو الغيط إن ندرة المياه وتدهور الأراضى الصالحة للزراعة يجعلان كلفة الفجوة الغذائية عبئًا متزايدًا على جهود التنمية فى عدد من الدول العربية ما يفرض التعامل مع موضوعى الأمن الغذائى والمائى كمنظومة متشابكة تفرض أعلى درجات التنسيق فى صياغة الاستراتيجيات والخطط التنفيذية من مرحلة التخطيط والتمويل إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وأوضح أن الإشكاليات الكبرى للأمن الغذائى والاستدامة المائية فى ظل أهمية المياه الدولية المشتركة للمنطقة علاوة على التغيرات المناخية والهجرات الناتجة عنها وعن النزاعات المسلحة واستمرار الاحتلال، كلها تحديات إقليمية تستلزم حلولًا إقليمية مع مراعاة خصوصية التنمية فى كل بلد على حدة.

وشدد على ضرورة بناء الشراكات فى مجال البحث العلمى والتخطيط والاستثمار والتمويل والتنفيذ والمتابعة، مشيدًا بموضوع "الابتكار فى السياسات والاستثمار" الذى هو محور الجلسات الحوارية للاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب، مشيرًا فى هذا الصدد إلى فعاليات المؤتمر الثانى "أيام الأراضى والمياه" الذى عقد بالقاهرة خلال الأسبوع الجارى وقبيل الاجتماع المشترك حيث عقدت 30 جلسة عمل ناقشت حلول تحديات المياه والزراعة فى المنطقة العربية وآليات التمويل المبتكرة فى هذا الشأن.