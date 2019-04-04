video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط: افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا فى القدس خطوة فى الاتجاه الخاطئ

الخميس، 04 أبريل 2019 03:35 م
أبو الغيط: افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا فى القدس خطوة فى الاتجاه الخاطئ الجامعة العربية أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قيام البرازيل بافتتاح مكتب تجاري في القدس، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي لإسرائيل، يُمثل ردة في الموقف البرازيلي، ويُعطي رسالة سلبية للعالم العربي، مُشدداً على أن  افتتاح المكاتب التمثيلية في القدس المحتلة إجراءٌ لا يخدم جهود تحقيق السلام، وأن هذه الخطوة تُمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، وتحظُر نقل السفارات أو المكاتب التمثيلية أو التجارية إليها قبل حسم وضعِها عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 
ونَقَلَ المتحدث الرسمي عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجامعة العربية، قوله إن هذا الإجراء من جانب البرازيل يُمثل "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، ولن يصُب في اتجاه تنمية العلاقات العربية-البرازيلية بالتأكيد.
 
وأضاف عفيفي أن المواقف البرازيلية، منذ تولي الرئيس "بولسونارو" الحكم، محل متابعة ودراسة من جانب الجامعة العربية، وأن النوايا التي جرى الإعلانُ عنها مؤخراً، فضلاً عن البيانات التي صدرت خلال زيارة الرئيس "بولسونارو" لإسرائيل، تُشير إلى تراجعات عديدة ومتدرجة في المواقف البرازيلية التي طالما كانت –في السابق- تقوم على احترام مبادئ القانون الدولي، ومناصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما شكل أساساً راسخاً لعلاقاتٍ قوية بين العالم العربي والبرازيل.
 
وأعربَ المتحدثُ الرسميّ عن أملِه في أن تتدبرَ الإدارةُ البرازيلية خطواتِها بحنكة في المرحلة المُقبلة، وأن تدرسَ بعنايةٍ تبعاتِ تلك الخُطواتِ على علاقاتِها بالعالمِ العربيّ، شعوباً وحكوماتٍ.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب بالجامعة العربية

فيديو وصور.. أحمد أبو الغيط فى حضرة مفيد شهاب: العرب حاليًا يحتاجون القانون الدولى والجامعة العربية لتحقيق أهدافهم .. وصفقة القرن ربما تكون مجرد كلام .. وتركيا تعطى جنسيتها للسوريين لتغير الخريطة الديموغرافية

الجامعة العربية

البرازيل

القدس

فلسطين




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة