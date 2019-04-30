40 مليون جنيه لتطوير الصالة المغطاة بدمنهور وإضاءتها بالطاقة الشمسية

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على وجود خطة متكاملة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بجميع مراكز المحافظة، خاصة بالاماكن المحرومة بالظهير الصحراوى ومناطق وادى النطرون والنوبارية ومركز بدر مضيفا انه جار العمل على قدم وساق لتطوير الصالة المغطاةللالعاب الرياضية باستاد دمنهور بتكلفة تقديرية حوالى 40 مليون جنية ليتم افتتاحها العام القادم

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ان أعمال تطوير الصالة المغطاة وهى الوحيدة بمحافظة البحيرة تشمل تطوير المدرجات وارضيات الباركية والاسقف بكاملها بالاضافة الى اقامة شبكة للتكييف المركزى وكذلك اقامة منظومة لاضاءة الصالة المغطاة بالطاقة الشمسية لاول مرة بالمنشئات الرياضية بالمحافظة لافتا انه بعد الانتهاء من اعمال تطوير الصالة المغطاة ستكون جاهزة لاقامة كافة البطولات العربية والدولية.