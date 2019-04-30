video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

40 مليون جنيه لتطوير الصالة المغطاة بدمنهور وإضاءتها بالطاقة الشمسية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:00 ص
40 مليون جنيه لتطوير الصالة المغطاة بدمنهور وإضاءتها بالطاقة الشمسية محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على وجود خطة متكاملة  لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بجميع مراكز المحافظة، خاصة بالاماكن المحرومة بالظهير الصحراوى ومناطق وادى النطرون والنوبارية ومركز بدر مضيفا انه جار العمل على قدم وساق لتطوير الصالة المغطاةللالعاب الرياضية  باستاد دمنهور بتكلفة  تقديرية حوالى 40 مليون جنية ليتم افتتاحها العام القادم

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ان أعمال  تطوير الصالة المغطاة  وهى الوحيدة بمحافظة البحيرة  تشمل تطوير المدرجات وارضيات الباركية والاسقف بكاملها بالاضافة الى اقامة شبكة للتكييف المركزى وكذلك اقامة منظومة لاضاءة الصالة المغطاة بالطاقة الشمسية لاول مرة بالمنشئات الرياضية بالمحافظة لافتا انه بعد الانتهاء من اعمال تطوير الصالة المغطاة ستكون جاهزة لاقامة كافة البطولات العربية والدولية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال الخدمات برشيد خلال الاحتفال بعيد شم النسيم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة الصالة المغطاة بدمنهور

وكيل الشباب بالبحيرة

دمنهور




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة