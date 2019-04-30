11.3 مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال خلال 2018/2017

كتب ــ عبد الحليم سالم

انتهت كافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام من عقد الجمعيات العمومية، واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2017/2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه، وبذلك يصبح صافي الربح المحقق لشركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018 مبلغ 11.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 7.4 مليار جنيه صافي ربح عن العام المالي 2016/2017 بمعدل نمو 52.2%.

كما حققت الشركات خلال العام المالي 2017/2018 إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 20.8%. وبلغ حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017.

وارتفع إجمالي الأجور للشركات خلال العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 16.5 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه عن العام 2016/2017 بنسبة زيادة 6.4%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل في 2017/2018 نتيجة بلوغ عدد من العاملين سن المعاش القانوني، مقارنة بعدد 214.6 ألف عامل في 2016/2017.

ووجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشكر لإدارات الشركات التابعة والقابضة والعاملين بها على ما تحقق من نتائج خلال العام المالي 2017/2018، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة هي: القابضة للنقل البحري والبري، مصر القابضة للتأمين، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق.