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"100 مليون صحة": أسرع مدخل بيانات فى الحملة من ذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:55 م
"100 مليون صحة": أسرع مدخل بيانات فى الحملة من ذوى القدرات الخاصة خالد أبو بكر
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذى لمبادرة 100 مليون صحة، إن الحملة دخل تحتها مبادرات كثيرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد الحملات للمواطنين عبر الموقع الإلكترونى.

 

وأكدت المدير التنفيذى لمبادرة 100 مليون صحة أن مصر قدمت نموذجاً يحتذى به عالمياً فى مجال الرعاية الصحية للمواطن، مضيفة: "عندنا مدخل بيانات فى الإسماعيلة بدون ذراعين، أصر على الاشتراك فى الحملة، وهو كان أسرع مدخل بيانات بالحملة".

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنه سيتم الاستمرار فى مراكز الإحالة للأمراض غير السارية بـ302 مركز لتقديم الخدمات بالإجراءات الاستثنائية لصالح المواطن، وصرف التحاليل والعلاج بالمجان.

 

وأوضحت ريهام غلاب أن رفع الوعى الصحى للمواطنين على رأس اهتمامات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أكثر من 52 مليون مواطن تم فحصهم فى إطار الحملة حتى الآن.


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