وكيل تعليم"أسيوط"يتفقد لجان الامتحانات..ويحيل مسئول كنترول للتحقيق

أسيوط ـ محمود عجمى

أحال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مسئول لجنة النظام والمراقبة بمدرسة "الشهداء الإبتدائية المشتركة" التابعة لإدارة الفتح التعليمية، للتحقيق وذلك لعدم الإعداد المسبق لكشوف الملاحظة الخاصة بلجان الامتحان.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعدد من المدارس التى بها لجان الامتحانات بإدارتى الفتح وأسيوط التعليمية من بينها مدرسة "الشهداء الإبتدائية المشتركة والميثاق الإبتدائية ولليان تراشر الإبتدائية والفتح الإعدادية" التابعين لإدارة الفتح التعليمية، كما تفقد مدرسة الوليدية الإبتدائية وعمر بن عبد العزيز الإبتدائية المشتركة ودار الأرقم الإبتدائية الإسلامية التابعين لإدارة أسيوط التعليمية".

وأطمأن وكيل الوزارة، على ورقة الامتحان مكتوبة بخط واضح وجميع الأسئلة من الكتاب المدرسى ومباشرة وخالية من التعقيد، مؤكدا خلال جولته على رؤساء اللجان والملاحظين التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات، فضلاً عن تزويد جميع اللجان، بالإضاءة الجيدة والتصدى لحالات الغش، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب.

وفى سياق متصل تفقد وكيل الوزارة أعمال الكنترول بالمدارس التى زارها، وإطلع على إستمارات الموانع والتكليفات الخاصة بالمعلمين المشاركين فى أعمال الكنترول المدرسى، وكذلك كشوف رصد درجات التقويم الشامل لأعمال السنة وتصحيح ومراجعة ورقة الإجابة، مؤكدا على حرص اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على أن يحصل كل طالب على حقة فى ورقة الإجابة.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن أعمال التصحيح تبدأ فى نفس يوم الامتحان عقب انتهاء فترة الامتحانات مباشرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات المختلفة، منوها بأنه لم ترد أية شكاوى من الامتحانات.

كانت قد بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادي، والثانوى تجاري، صناعي، التربية الخاصة، والصف الثانى الثانوى عام ، بينما يبدأ طلاب الصف السادس يوم 6مايو المقبل.



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحانات