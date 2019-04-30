وزير الخارجية اليمنى يبحث تطورات العملية السياسية مع السفير الأمريكى لدى بلاده

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بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، تطورات العملية السياسية في اليمن على ضوء الاجتماع الأخير للجنة الرباعية.

وأكد وزير الخارجية اليمني - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الاجتماع خرج برسائل قوية وواضحة خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد زمني لتنفيذ اتفاق الحديدة قبل 15 مايو المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية نفذت جميع التزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وتتطلع إلى أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط الكافي على الميليشيا الحوثية للقيام بالانسحاب الفوري من الموانئ والمضي قدمًا نحو تحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جهته، أشار السفير الأمريكي إلى أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة بصفته خطوة أولى من خطوات بناء الثقة للوصول إلى حل سلمي في اليمن، مؤكدًا دعم بلاده للحكومة اليمنية، مجددًا التزام واشنطن بمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية وتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية كافة.