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وزير التعليم عن امتحانات أولى ثانوى: لن يضار أى طالب.. وأثق فى معلمينا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:31 م
وزير التعليم عن امتحانات أولى ثانوى: لن يضار أى طالب.. وأثق فى معلمينا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يثق فى معلمى الوزارة الإجلاء ومعظم أعضاء أسرة التربية والتعليم، وقدرتهم على تطبيق نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوى العام، متابعًا: "بإذن الله سوف ننجح".
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر جروب "واتس آب": "معا لننقل تعليمنا الحكومى إلى مصاف الدول التى سبقتنا، وكلكم عيون ساهرة على نجاح هذه الخطوة الهامة، فنحن نخوض الامتحانات بثلاثة بدائل لا أريد الإفصاح عنها للتأمين، ولكن جميع الخطوات مدروسة والأهم هو تعود أبنائنا الطلاب على أسلوب تعليم مختلف وهو الأصل فى التطوير."
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه لن يضار طالب واحد بأى شكل من الأشكال، وأن الوزارة سوف تكافئ كل المخلصين، وتضرب بيد من حديد على أى تقاعس أو إفساد، متابعًا: "نحن لا نعتمد على التقارير بل نرى الشبكة كلها مركزيًا، ونعلم كل صغيرة وكبيرة أيا كانت التقارير".
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام بالنظام الجديد سوف تنطلق 19 مايو المقبل.
 
 

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