video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اليمني يدين تصاعد جرائم الحوثيين بحق المدنيين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:03 ص
وزير الإعلام اليمني يدين تصاعد جرائم الحوثيين بحق المدنيين الحوثين
عدن )أ ش أ(
إضافة تعليق

 أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة، تصاعد جرائم ميليشيا الحوثي من قصف للمنازل وقتل المدنيين الأبرياء، والتي كان آخرها الجريمة المزدوجة التي ارتكبتها الميليشيات ، في محافظتي تعز والبيضاء، ما أسفر عن مقتل عدد من النساء والأطفال.

وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - أن هذه الجرائم امتداد لأعمال القتل والارهاب والتخريب التي ارتكبتها الميليشيا منذ انقلابها على السلطة من قصف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين، والتي راح ضحيتها آلاف من النساء والاطفال والشيوخ.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن تصاعد وتيرة استهداف المدنيين تكشف استمرار الميليشيا الحوثية في التصعيد العسكري وعدم انصياعها لدعوات السلام، وتؤكد ضرورة التوجه نحو خيار الحسم العسكري للأزمة للحد من المعاناة التي يتعرض لها المدنيين وحقن الدماء المتدفق منذ الانقلاب الحوثي.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قصفت، أمس /الأحد/، قرية (مشرفة) الواقعة بين مديريتي (المعافر) و(جبل حبشي) غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة، كما قتل 5 أفراد من أسرة واحدة في محافظة البيضاء إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منزل في منطقة الحبج في مديرية الزاهر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة فرنسا تحقق فى تسرب أسرار عسكرية تخصها فى اليمن

مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن

مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثى فى جبهة مريس جنوب اليمن

بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق وتقود الحرب فى اليمن

اليمن

اخبار اليمن

اليمن اليوم

الحوثين




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

الدكتورة جوزين جودت.. أكبر متطوعة فى بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019

الدكتورة جوزين جودت.. أكبر متطوعة فى بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة