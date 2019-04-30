وزير اقتصاد فرنسا يعلن عن تخفيض ضريبى قريبا يتراوح بين 180 و350 يورو

كتب : أحمد علوى

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير اليوم الثلاثاء عن تخفيض ضريبى قريبا يتراوح بين 180 و350 يورو فى السنة لكل أسرة، وقال وزير الاقتصاد يجب أن تستفيد 15 مليون أسرة من تخفيض الضرائب فى فرنسا، وذلك فى إطار تنفيذ وعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى كان قد أفصح عنه الأسبوع الماضى.

وقال الوزير الفرنسى فى كلمة له على قناة فرانس 2 الفرنسية، أنه لابد أن يستفيد جميع الفرنسيين من التخفيضات الضريبية وتكون لصالحهم لتخفيف الأعباء الاجتماعية التى بات الكثير يرددها الفترة الاخيرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية عن تلك التخفيضات وكل تفاصيلها فى مؤتمر رسمى فى يونيو المقبل، من قبل رئيس الوزراء إدوارد فيليب.