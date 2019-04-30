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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:06 م
خالد صلاح
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وزارة الداخلية الجزائرية: 54 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:48 م
وزارة الداخلية الجزائرية: 54 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة انتخابات
أ ش أ
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ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن 54 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 4 يوليو المقبل، وحصلوا على استمارات لجمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة.

 

وأضافت وزارة الداخلية الجزائرية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن جميع المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة.

 

ويتعين على المرشح للرئاسة جمع 600 توقيع من أعضاء منتخبين بغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) والبلديات أو 60 ألف توقيع من مواطنين، بحد أدنى 1500 مواطن من كل ولاية على الأقل.

 

وبحسب القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية فإن المرشحين الـ54 بينهم 53 مرشحا مستقلا، ومرشح حزبي واحد هو بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، الذي التقى بالرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في 23 أبريل الجاري، في إطار مشاورات رئيس الدولة حول الوضع السياسي في البلاد، حسبما ذكر بيان للرئاسة الجزائرية عقب اللقاء.

 

وتشير قائمة وزارة الداخلية إلى أن "ساحلي" قدم أوراق ترشحه يوم 25 أبريل الجاري، أي عقب يومين من لقائه بالرئيس المؤقت بن صالح.

 


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