نقل الركاب فى الهواء وحديقة فوق الماء.. تفاصيل 4 مشاريع عملاقة بدبى

كتب محمد عبد العظيم

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن مجموعة جديدة من المشاريع التطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة فى العالم مدينة دبى، موضحا أن جميع مشاريعنا لها هدف واحد، وهو إسعاد الناس.

وجاءت المشاريع العملاقة التى أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة كالتالى:

1- مشروع "سكاي واى" نظام نقل للركاب في الهواء بين أبراج دبى الجميلة بطول 15 كم وإجمالي 21 محطة لنقل الركاب.. التنقل في وسط دبى التجارى وشارع الشيخ زايد سيكون رحلة ممتعة ومبهجة ومبهرة.





2- مشروع "شاطىء الغروب".. وجهة جديدة للعائلات.. تضم جزرا صغيرة مبتكرة.. ومساحات مشي.. وتلال خضراء.. وقنوات مائية.. ومواقع ترفيه وطعام.. مشروع ليرتقي بجودة الحياة.. ويحقق السعادة للسكان في المدينة الأجمل.





3- مشروع حديقة معلقة فوق الماء.. تضم جسورا ومساحات خضراء.. ومساحات للجري وممرات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية.. واتفقنا مع شركة لإدارة 3500 دراجة هوائية موزعة في 350 موقع في دبي للسكان والزوار.. نسعى لحياة صحية لسكان المدينة الأجمل.





4- وأطلقنا أيضا اليوم "ساحة ديرة" .. ميدان عام جديد للعائلات والأطفال تضم متنزهات واستراحات وأماكن لتجمع الأسر وممارسة الهوايات.. واطلعنا ايضا على مجموعة كبيرة من مشاريع الطرق الداخلية والجسور الجديدة والطرق الكبرى .. جميع مشاريعنا لها هدف واحد .. إسعاد الناس .



