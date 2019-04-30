موجز أخبار الساعة 1.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال فى الإسكندرية

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاحتفال بعيد العمال بحضور الرئيس السيسى.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال فى الإسكندرية

أفاد التليفزيون المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد بعد قليل، الاحتفال بعيد العمال الذى ينظمة الاتحاد العام للنقابات عمال مصر.

المؤبد لحسن مالك ونجله و5 آخرين فى قضية "الإضرار بالاقتصاد القومى"

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

محافظ الدقهلية يشترط وجود أجهزة تعقيم فى محلات الحلاقة للحصول على ترخيص

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إجراء حصر شامل لمحلات الحلاقة ومراجعة التراخيص الممنوحة لها، على أن يكون شرط الترخيص وجود أجهزة وأدوات تعقيم داخل المحل، للحفاظ على المواطنين من انتقال الأمراض المعدية.

مرصد الإفتاء: فيديو البغدادى الجديد يعلن مرحلة حرب العصابات والخلايا النائمة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبى بكر البغدادى فى فيديو جديد قام التنظيم بنشره على صفحات التليجرام بعنوان "فى ضيافة أمير المؤمنين" يمثل إعلانًا رسميًّا عن هزيمة التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق وبداية مرحلة تحول جديدة فى التنظيم ترتكز على منهجية الخلايا النائمة وحرب العصابات يتصدر مشهدها الذئاب المنفردة، بعيدًا عن الوجود الميدانى على الأرض بالسيطرة على المدن، بعدما تبين للتنظيم الإرهابى وجود عزيمة دولية لن تتراجع فى القضاء عليه؛ مما جعل التجمع العددى لأفراده بمثابة الصيد السمين لقوات التحالف الدولى التى اجتمعت كلمتها على إنهاء الوجود الداعشى.

نيويورك تايمز: ترامب يتجه إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تدفع نحو إصدار أمر من شأنه أن يصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، مما يعنى فرض العقوبات الأمريكية ضد التنظيم، وفقًا لمسئولين مطلعين على الأمر.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد.