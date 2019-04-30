

وذكرت مصادر يمنية ميدانية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات اختطفت القيادي بالحزب طارق المجاهد، الذي كان يعمل وكيلا لوزارة الشؤون القانونية واقتادته إلى جهة مجهولة.



كما اقتحمت الميليشيات - حسب المصادر - بمشاركة عناصر نسائية مدعومة بعربات مسلحة عدداً من المنازل واختطفت قيادات أخرى من حزب المؤتمر ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.