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محافظ البحيرة يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات الرصف بمراكز المحافظة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:36 م
محافظ البحيرة يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات الرصف بمراكز المحافظة رصف الطرق بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، خاصة أعمال رصف وتمهيد الطرق الرئيسيه والفرعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمتابعة أعمال فرد طبقة السن بقرية ظهر الجمل وتسوية الطريق بإستخدام الجليدر، كما تم رش المياه بالطريق تمهيدا لبداية أعمال الرصف.

وتم تكليف المدير التنفيذى لمشروع الرصف الإنتاجى للإنتهاء من أعمال إنشاء ورصف طريق شعراوى بمركز حوش عيسى مسطح بطول 6170 متر.

ومن جانب آخر تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والرئيسية، والإنتهاء من أعمال رصف طريق مدخل مدرسة بسنتواى الإبتدائية الجديدة بمسافة 200 متر بتكلفه إجمالية قدرها 300 ألف جنيه. 

وكذلك جارى إستكمال رصف طريق قصر الثقافة - حى الزهور بوادى النطرون.

 

 

 


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