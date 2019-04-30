محافظ أسوان يوجه بمقاومة انتشار الحشرات والكلاب الضالة

أسوان ندى سليم– عبد الله صلاح

كلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان مدير عام الصحة بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف أعمال سيارات التيفا للقيام برش المبيدات صباحاً ومساءاً ، بمختلف المراكز والمدن لمقاومة ظاهرة إنتشار الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والباعوض خلال فترة التكاثر.

كما وجه محافظ أسوان، مسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مع ضرورة قيام مديرية الصحة بتوفير الكميات المناسبة من الأمصال والعقاقير اللازمة لعلاج عضة الكلب والتى وصلت إلى 1300 مصل يتم صرفها شهرياً بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمحافظ مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتلبيتها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة ، وبحضور مديرى الصحة والتضامن الإجتماعى ومبادرة مشروعك.

من ناحية أخرى كشف تقرير لـ"الصحة" بأسوان، عن أنه في خلال الثلاث الشهور الأولي من بداية العام الحالي 2019 , بلغ عدد المترددين علي الوحدات الصحية للحصول علي الخدمات الطبية المختلفة حوالي 458 ألف و152 مواطن , كما تم عمل فحوص معملية بالوحدات لعدد 82 ألف و783مواطن .

وفي المستشفيات التابعة للمديرية , بلغ عدد المترددين علي العيادات الخارجية 281 ألف و248 شخص , بالإضافة لإجراء عدد 4 ألاف و965 عملية جراحية في الأقسام الداخلية والخارجية والإستقبال ، كما تم إجراء عدد 1615 عملية ولادة طبيعية وقيصرية ، وأيضا تم عمل عدد 24225 فحوصات أشعة مختلفة.