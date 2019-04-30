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فيديو..السيسي: "المصريين جبروا بخاطرى فى ظل ما شهدناه من ملحمة فى الأيام الماضية"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:35 م
فيديو..السيسي: "المصريين جبروا بخاطرى فى ظل ما شهدناه من ملحمة فى الأيام الماضية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر عبرت مرحلة عصيبة، مؤكدا على أن الشعب المصرى الذى نزل بالملايين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا قائلا: "أنتم جبرتم خاطرى وخاطر مصر"، جاء ذلك خلال كلمته باحتفال عيد العمال.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عددًا من العمال والقيادات العمالية تقديرًا منه للجهود والعطاء الذى بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية فى جميع ربوع مصر.


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