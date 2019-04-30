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فيديو..الرئيس السيسي: لا يستطيع أحد تغيير إرادة المشاركين فى الاستفتاء

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:24 م
فيديو..الرئيس السيسي: لا يستطيع أحد تغيير إرادة المشاركين فى الاستفتاء السيسى
كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نتائج الإصلاح لم تأت بعد وهى أضعاف ما تم تحقيق حاليا، مضيفا أنه لابد من تحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادى وهو الذى ساهم فى الاستقرار والأمن، وما تم من إنجازه خلال السنوات الماضية جاء بجهد الشعب ووعيه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته فى احتفال عيد العمال المقام بالإسكندرية، أنه لا يوجد إجماع على الإطلاق ولا يستطيع أحد تغيير إرادة المشاركين فى الاستفتاء، ويجب الاستمرار فى العمل بعيدا عن أعمال التخريب أو القتل.

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه إلى العامل المصرى، قائلا: "لما تكون مظلوم فى مكان شغلك اشتغل أكتر من الأول وأثبت أنك قدها ولو وقف العمل بالمصنع ياترى ده لصاللحهم ولصالح مستقبل المصنع ولا العكس، والعمل اللى فات دا كان بجهدك، ولابد من وجود عملية توعية من عمال مصر لأبنائهم مستمرة وتحدى مستمر لهم، ومصر ستبنى".


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