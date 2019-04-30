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#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:22 ص
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا عمال - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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قبل ساعات قليلة من الاحتفال به، تصدر هاشتاج "عيد العمال"، قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، فى إطار الاحتفال بعمال مصر ودورهم الكبير فى تحقيق التقدم والرقى.

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وحرص المشاركون فى الهاشتاج، على توجيه رسائل شكر للعمال بمناسبة الاحتفال بعيدهم، وعرض جزء من انجازات الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، للتأكيد على دور العمال فى تحقيق هذها الانجازات الكبيرة فى مختلف المجالات مثل شبكات الكهرباء والطرق والكبارى وغيرها من الانجازات التى بذل فيها العمال دورا كبيرا.

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ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، علي اسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، على أن يلقى الرئيس السيسى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية  للعمل والإنتاج، فى حضور كبار رجال الدولة، فيما سيهديه اتحاد العمال درع باسم عمال مصر.

 

 


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