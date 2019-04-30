علاج 240 طالباً خلال شهر إبريل بجامعة طنطا بتكلفة مليون و353 ألف جنيه

الغربية – مصطفى عادل

صرح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته التى عقدت اليوم، برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، على اعتماد علاج الحالات المرضية التى تبلغ 240 حالة لطلاب الجامعة بكلياتها المختلفة خلال شهر إبريل الجارى، وذلك بناءً على قرارات اللجان الطبية بتكلفة قدرها مليون و353 ألف جنيه.

جاء ذلك بناءً على موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الماضية المنعقدة فى 30 مارس على تفويض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بسرعة الانتهاء من علاج الحالات المرضية العاجلة لطلاب الجامعة وعرضها فى المجلس الحالى.