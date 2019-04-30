ضبط شخص استولى على 57 ألف من معاش شقيقة زوجته المتوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص صرف أكثر من 57 ألف جنيه معاش شقيقة زوجته المتوفاه دون وجه حق.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط مندوب مبيعات ، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية ، لقيامه بالاستيلاء على المال العام المتمثل فى صرف معاش مستحق لشقيقة زوجته دون وجه حق خلال الفترة من (2013 حتى 2017) بإجمالى مبلغ سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة سبعة وخمسون جنيه وستة وستون قرشاً وعدم الإبلاغ عن واقعة الوفاة منذ عام 2013 ، والإستمرار فى صرف المعاش بالمخالفة للقانون.

بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.