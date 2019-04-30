صور ..محافظ البحيرة يستجيب لمطالب 42 مواطنا خلال اللقاء الاسبوعى

البحيرة- ناصر جودة

إلتقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بعدد 42 مواطنا ممن لديهم مطالب وإحتياجات، وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام للمحافظة بمدينة دمنهور.

حيث قام كل مواطن بعرض مشاكله، ومطالبه، وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب، كما قام بتسليم كرسى متحرك لسيدة مسنة من مركز دمنهور، كانت قد تقدمت بطلب نظراً لظروفها المادية الصعبة.

وأكد محافظ البحيرة، على ضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، و تذليل كافة العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق، مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة .

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات، للوقوف على إحتياجات المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم .