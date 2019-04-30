صور..رئيس مدينة البياضية يتفقد أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إنطلاق إمتحانات نهاية العام التحريرية لسنوات النقل بكافة المدارس، حيث قال عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن الامتحانات التحريرية بدأت اليوم وتنتهى 15 مايو المقبل، متضمنة امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

وفى نفس السياق تفقد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية بعض من لجان الإمتحانات داخل مدرسة البياضية الإبتدائية المشتركة، وذلك للوقوف على حسن سير عملية الإمتحانات وتذليل كافه العقبات التى تواجه الطلاب والقائمين عليها، وقد رافقه أثناء جلال منتصر مدير المدرسة.

ومن المقرر أن تنطلق إمتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، يوم السبت المقبل 4 مايو وتنتهى الثلاثاء 7 مايو، فيما بدأت امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى اليوم وتنتهى الثلاثاء 7 مايو، وتنطلق امتحانات مرحلة إتمام التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" يوم الخميس 9 مايو وتنتهى 15 من نفس الشهر.



رئيس مدينة البياضية يتفقد بدء أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل



رئيس مدينة البياضية يتفقد بدء أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل



رئيس مدينة البياضية يتفقد بدء أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل



رئيس مدينة البياضية يتفقد بدء أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل