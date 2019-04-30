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صور..رئيس جامعة بنى سويف يسلم 5 طلاب من ذوى الإعاقة أجهزة تعويضية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:26 م
صور..رئيس جامعة بنى سويف يسلم 5 طلاب من ذوى الإعاقة أجهزة تعويضية جانب من تسليم الاجهزة التعويضية
بنى سويف أيمن لطفى
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سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، 5 أجهزة تعويضية "4 دراجات بخارية وكرسي متحرك كهربائى"، لطلاب من ذوى الإعاقة بكليات التجارة والآداب، وذلك أمام مبنى إدارة الجامعة، بحضور دكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة، و مدحت مهدوى أمين عام الجامعة، و الحكم الدولى السابق محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب ومسؤولى إدارة التكافل، وأولياء أمور الطلاب.
 
وقال رئيس الجامعة، خلال تسليم الاجهزة، إن الجامعة حريصة على توفير احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة من الاجهزة التعويضية المختلفة، سواء دراجات بخارية أو عصى وكراسى متحركة تسهيلا عليهم، مطالبا مسؤولى إدارة التكافل بحصر أسماء الطلاب ذوى الاعاقة من الكليات المختلفة، لتوفير احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية فى أقرب وقت.
 
جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (1)
جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (1)

جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (2)
جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (2)

جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (3)
جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (3)

جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (4)
جانب من تسليم الاجهزة التعويضية (4)

 


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