صور.. تعرف على مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

على الرغم من نقاء مياه الآبار فى محافظة الوادى الجديد وعدم تلوث أى آبار بها وفقا لآخر إحصائيات تحليل عشوائى، قامت بها معامل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بعمل تحليل دورى عشوائى لمياه الشرب بالمحطات، إلا أن انتشار اللون الأحمر أثناء تدفق المياه من الآبار يثير قلق المواطنين من تلوث المياه فى بعض الأوقات حيث تظهر المياه بلون مختلف عن المعتاد.

ويرجع سبب انتشار تلك الألوان فى مياه الآبار بسبب وجود عناصر طبيعية فيها ولكن بنسب اعلى من الحد المسموح به ومن تلك المعادن الحديد والمنجنيز والمغنسيوم التى تسبب انتشار تلك الألوان حيث يتم عمل معادلات للتخلص من النسب الزيادة فى تلك المياة بجانب اعمال الترسيب فى مراحل التنقية التى يتم تنفيذها.

ومع اقتراب شهر رمضان يتم عمل حملات غسيل شاملة لمحطات مياه الشرب وخطوط التنقية بالكامل لضمان عدم ترسب الاكاسيد التى تسبب هذا اللون الاحمر والبنى وتثير قلق المواطنين حيث تعتمد إدارة مياه السوب على أساليب التنقية البيئية الآمنة بعيدا عن المواد الكيماوية التى تؤثر على طعم المياه كالكلور.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" جانبا من أعمال ومراحل التنقية التى تنفذها المحطات حيث بتم وقف التشغيل باعلان مسبق للمواطنين تمهيدا للبدء فى فك الخطوط وكشف الأحواض واحلال أبراج الأكسدة فتظهر كل محتويات المحطة باللون الأحمر والبنى لوجود كميات كببرة من اكاسيد الحديد والمنجنيز التى يتم إزالتها برشاش المياه والعمل اليدوى.

ويقوم بمراحل العمل فريق الفنيين من ادارة مياه الشرب والصرف الصحى بالوحدات المحلية والقروية وهو عمل شاق جدا حيث ينزل الفنيون إلى عمق أبراج الأكسدة لتنفيذ اعمال النظافة ويط كميات هائلة من اكاسيد الحديد والمعادن التى يتم ازالتها بعد ساعات طويلة من العمل ويتم بعد ذلك البدء فى عمل الغسيل للأحواض بنفس الطريقة ويتبعها غمل فك للمحطات واستخراج وحدات التنقية وغسلها جيدا واعادة توكيبها بالكامل مرة أخرى.

ويقول المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة فى تصريح خاص ل اليوم السابع أن رئاسة المركز نجحت فى تطبيق الية صارمة الرقابة عاب تنقية المياه من خلال الغسيل الشامل وفك محتويات المحطة بالكامل وإعادة تركيبها مرة أخرى بعد غسلها واستبدال التالف من وحدات التنقية وهو ما اسفر عن تحقيق نتائج مبهرة فى الحصول على مياه نقية وخالية من الألوان الغير معتاد.

ويضيف الطماوى انه على مدار ايام شهر رمضان الماضى تم غسيل جميع محطات مدينة الخارجة والقرى التابعة لها وذلك بفصل تكاتف جميع العاملين بالوحدات المحلية من اجل انجاز تلك المهمة بنجاح وتم اعادة تركيب المحطات بعد الانتهاء من غسيل الأحواض الخاصة بالتعكير واحواض التنقية وابراج الأكسدة وتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالاستفادة من مياه الغسيل لاستخدامها فى رى الصوب الزراعية حيث انها مياه غير ملوثة وبها كميات من المعادن المفيدة لنمو الزراعات فى تلك الصوب.



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (1)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (2)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (3)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (4)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (5)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (6)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (7)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (8)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (9)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (10)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (11)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (12)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (13)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (14)



مراحل تنقية مياه الشرب فى الوادى الجديد (15)