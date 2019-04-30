صور ..بالقبلات والسيلفى "بايدن" يبدأ حملته لانتخابات رئاسة أمريكا 2020

كتب- هاشم الفخرانى – صور ( رويترز)

بدأ نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، من خلال دعوة الجماهير لانتخابه خلال الحشد الجماهيرى لمؤيديه فى واشنطن العاصمة اليوم الثلاثاء، واعداً بتحقيق طفرة اجتماعية من خلال تخفيض نسبة البطالة بين الأمريكيين .



جو بايدن

وأعلن مسئولو حملة جو بايدن أن التبرعات التى تلقتها الحملة بلغت 3ر6 مليون دولار أمريكى، وذلك فى أول 24 ساعة منذ إعلانه الترشح.



حضن لبايدن

وأشارت التقديرات إلى أن حجم هذه التبرعات تجاوزت ما حصلت عليه حملة منافسه بيرنى ساندرز، والتى وصلت إلى 6 ملايين دولار فى أول يوم من حملته، كما زادت على تبرعات حملة بيتو أوروك الذى تلقى 1ر6 مليون دولار.



سيلفى مع بايدن