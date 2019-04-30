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شرطان جديدان لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية بنقابة الأطباء.. تعرف عليهما

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:30 ص
شرطان جديدان لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية بنقابة الأطباء.. تعرف عليهما الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
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حذرت النقابة العامة للأطباء، الراغبين بدراسة الطب بالجامعات الأجنبية، من اللالتحاق بأى كلية دون التأكد من توافر عدة شروط بها، حفاظا على مهنة الطب وصحة المواطنين.
 
وحددت النقابة شرطين جديدين، لقبول قيد خريجى تلك الكليات، بدءا من العام الدراسى الحالى 2018/2019، وتضمنت:
 
(1) دراسة موارد الأحياء، والكيمياء، والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة "علمى علوم"، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.
 
(2) عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة، عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية، فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة.
 
 

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