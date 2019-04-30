سفر وعودة 1790 مصريا وليبيا و384 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1790 مصريا وليبيا و384 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1153 إلى الجانب الليبى، بينهم 373 مصريا و780 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 637 بينهم 532 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و105 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 210 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 174 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.