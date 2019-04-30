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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:44 م
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روسيا تتهم المعارضة الفنزويلية بإشعال التوتر وتدعو لحل الأزمة سلميًا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:23 م
روسيا تتهم المعارضة الفنزويلية بإشعال التوتر وتدعو لحل الأزمة سلميًا المظاهرات فى فنزويلا
أ ش أ
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اتهمت وزارة الخارجية الروسية المعارضة الفنزويلية بإشعال التوتر في البلاد، ودعت إلى الابتعاد عن العنف والعمل على التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

 

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المعارضة الراديكالية في فنزويلا عادت مرة أخرى إلى أساليب المواجهة بدلًا من التوصل إلى تسوية سلمية للمشاكل السياسية، وأن هذه المعارضة اتخذت مسار التحريض على النزاع وانتهاك النظام العام في البلاد واللجوء إلى القوات المسلحة.

 

وشدد البيان الروسي على ضرورة تجنب الاضطرابات وإراقة الدماء، داعية إلى حل المشاكل التي تواجه فنزويلا من خلال عملية تفاوض مسؤولة بدون شروط مسبقة، ودعا وسائل الإعلام إلى عدم نشر الشائعات والكف عن التحول إلى أداة لقوى سياسية متحيزة تهدف إلى تصعيد التوتر في فنزويلا.

 


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