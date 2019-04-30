رفع 50 طن قمامة من حدائق وشوارع القناطر الخيرية بعد احتفالات شم النسيم

القليوبية - إبراهيم سالم

شن مجلس مدينة القناطر الخيرية برئاسة رحاب المزين، حملة نظافة مكبرة، اليوم، عقب انتهاء احتفالات شم النسيم لجمع القمامة من الأماكن العامة وأماكن تجمعات الأهالى وشوارع الحدائق، أسفرت عن رفع 50 طن من المخلفات جرى نقلها للمدفن الصحى فى أبو زعبل.

وأكد المجلس فى بيان صحفى اليوم، أن حملة النظافة مارست عملها طوال يوم شم النسيم واليوم، للحفاظ دائماً على شكل القناطر الخيرية وجمال حدائقها ورفع المخلفات بجميع الحدائق والمتنزهات والممرات المؤدية إليها، والتى تبلغ مساحتها 500 فدان بعد الانتهاء من احتفالات شم النسيم.

ومن ناحيتها أشارت رحاب المزين رئيس مدينة القناطر، إلى أن الحدائق استقبلت مئات الألاف من المحتفلين بأعياد الربيع بالحدائق والمسطحات الخضراء.

وقال مختار شداد نائب رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن رفع 50 طن قمامة من جميع الحدائق، وتم نقلها إلى المقلب العمومى بأبو زعبل، مضيفا أن الحملة مستمرة لتوافد بعض الزائرين على الحدائق للاستمتاع بالربيع.