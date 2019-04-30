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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:37 م
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رئيس كوبا يعرب عن رفضه لحركة الانقلاب فى فنزويلا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:12 م
رئيس كوبا يعرب عن رفضه لحركة الانقلاب فى فنزويلا الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل
أ ش أ
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أعرب الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل عن رفضه لحركة الانقلاب فى فنزويلا، وذلك عقب دعوة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى انتفاضة عسكرية فى مقطع مصور داخل قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس.
وقال كانيل - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وأوردتها شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ -: "نرفض حركة الانقلاب هذه التى تحاول ملء البلاد بالعنف، حيث أن الخونة الذين وضعوا أنفسهم على رأس هذه الحركة التخريبية استخدموا الجنود والشرطة بأسلحة الحرب في شارع عام بالمدينة لخلق المعاناة والذعر".
وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الخونة تحاول القيام بانقلاب عسكري.
يشار إلى أن فنزويلا تواجه منذ يناير الماضي أزمة سياسية حادة، بعدما أعلن جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتا للبلاد، بعدما اعتبرت المعارضة أن فوز مادورو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي غير شرعي، وسارعت الولايات المتحدة إلى دعم جوايدو واعترفت به رئيسا شرعيا لفنزويلا، لتتبعها في تلك الخطوة عشرات الدول الأخرى، فيما عارضتها دول أخرى وفي مقدمتها روسيا.


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