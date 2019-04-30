رئيس كمبوديا يعلن عن دعم صيني لبلاده في مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي

بنوم بنه )أ ش أ(

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين ، أن الصين وافقت على تقديم الدعم لبلاده إذا ما قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ العقوبات التجارية عليها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هون سين أعلن عن ذلك على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء عودته من بكين التي حضر فيها منتدى "الحزام والطريق".

وقال رئيس وزراء كمبوديا إن الصين تعهدت بذلك أثناء محادثاته مع الرئيس شي جين بينج ورئيس وزرائه لي كه تشيانج ، ولم يُشر رئيس وزراء كمبوديا إلى نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه بكين لبلاده في هذا الصدد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في فبراير الماضي أنه سيطلق مجموعة إجراءات من شأنها أن تعيق إمكان توصل بنوم بنه إلى أسواقه بسبب انتقاد الاتحاد الأوروبي لبعض سياسات الحكومة الكمبودية.