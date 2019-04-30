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حبس المتهمين بخطف طفل الشرقية لطلب فدية من أسرته مليون جنيه

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:57 ص
حبس المتهمين بخطف طفل الشرقية لطلب فدية من أسرته مليون جنيه حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهمين بخطف طفل لطلب فدية مالية من أسرته مليون جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تعريض حياة صغير للخطر والاحتجاز بدون وجه حق.
 
كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفل" محمد ع ع" 11 سنة مقيم دائرة مركز منشاة أبوعمر، بقيام مجهولين بخطفه داخل سيارة، والاتصال بهم لطفل فديو مالية.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسق مع فرع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت التحريات إلى قيام كل من "عربى م م " 50 سنة  مقيم أبو طشت قنا، و" حسن خ ح" مقيم بني عبيد محافظة الدقهلية، بارتكاب الواقعة، مقابل طلب فدية مالية من أسرة الطفل مليون جنيه، وتم ضبطهما  من قبل ضباط فرع البحث الجنائى بفرع الشرق، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وعودة الطفل سالما لأسرته دون دفع الفدية المالية للجناة.
 
 

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