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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30/4/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30/4/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-7 درجات مئوية.
 ويسود طقس ربيعي دافئ الى حار نسبي في عُموم المناطق.
 وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر والمساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يستمر الطقس لطيفاً  في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 
 يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع اجواء لطيفة ومعتدلة في كافة المناطق وحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. والأجواء ستميل للبرودة في المناطق الجبلية العالية، وكذلك الحال في ساعات الفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم في ساعات النهار. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. 
 
 

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