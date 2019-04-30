جامعة عدن تحتفل بعيد العمال

إيمان حنا

احتفلت جامعة عدن بعيد العمال فى العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة عدد من المسئولين أبرزهم وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر.

وخلال الحفل الذى أقيم بكلية الآداب فى مديرية خور مكسر، ألقيت العديد من الكلمات أبرزها كلمة رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، والذى رحب بجميع الحضور، مهنئا جميع عمال الجمهورية وفى مقدمتهم عمال جامعة عدن، التى تمثل ركيزة من ركائز المجتمع والتي تسهم وبشكل فعال فى خدمة الأوطان والتنمية.

كما تخلل الحفل فقرات فنية وغنائية من الفلكلور الشعبى العدنى، وفى نهاية الحفل كرم وزير حقوق الإنسان ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، ونائب وزير الخدمة، عددا من العمال فى الجامعة عرفانا للجهود التى يبذلونها .

حيث تبادل التهانى مع العمال والموظفين فى جامعة عدن وهنئهم بهذا اليوم متمنيا لهم دوام التوفيق وعاما جديدا، وعبر العمال عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة مؤكدين على مواصل الجهود .