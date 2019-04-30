تنفيذى الغربية يستعرض الاستعدادات لشهر رمضان والامتحانات والخطة الاستثمارية

الغربية عادل ضرة

استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة الغربيــــة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد برئاسة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية وبحضور اللواء عبد اللطيف الحناوى حمكدار امن الغربية والمحاسب حامد هبيلة السكرتيرالعام للمحافظة حيث محافظ الغربية على أهمية تحقيق التنمية الشاملة بجميع أنحاء المحافظة من خلال تكاتف جميع القيادات التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنجاز الأعمال المقررة فى المواعيد المحددة.

ووجه محافظ الغربية أعضاء المجلس بمراجعة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات الفنية للمنشآت كل فى نطاقه، منعا لتعرض حياة المواطنين لأى مخاطر. مطالبا رؤساء المدن والأحياء بمتابعة عمل مديرى الإدارات الهندسية فى مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغطية كافة الفتحات الموجودة بها والتأكد التام من عدم وجود أى أسلاك عارية.

واستعرض المجلس استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى واستعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الاعدادية والتى تنطلق 11/5/2019 حيث تبلغ لجان الشهادة الإعدادية 372 لجنة تستهدف 70615 طالب وطالبة وتضم المرحلة الثانوية 103 لجنة تستهدف 29367 طالب وطالبة وتبدأ الامتحانات 8/6/2019.

بينما يشمل التعليم الفنى على 86 لجنة تضم 26412 طالبا وطالبة وتبدأ الامتحانات يوم 18/5/2019، كما ناقش المجلس استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث تم اقامة 204 منفذ ثابت و57 منفذا متحركا لتغطية كافة قرى المحافظة بالإضافة إلى فتح 11 معرض سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظة.

وطالب محافظ الغربية من مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المدن والأحياء للمرور المستمر على هذه المعارض لمتابعة جودة وثبات أسعار المعروضات والتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير كافة السلع بسعر التكلفة.

كما شدد على التزام المقاولين بإنهاء الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة مع الإاتزام التام بكافة المعايير والمواصفات القياسية لتنفيذ الأعمال كما استعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى 2018/2019 والتى بلغت نسبة تنفيذها بالنسبة للمحافظة 82%. ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 90% باستثمارات تعادل مليار و900 مليون جنيه.

كما أكد على الانتهاء التام من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100% قبل نهاية العام المالى الحالى مطالبا بالعمل على تحصيل كافة مستحقات الدولة وكافة المتأخرات الواجب تحصيلها وأيضاً تحصيل رسوم تحسين الخدمة.

ووافق المجلس على قبول عدد من التبرعات العينية لمستشفى الجذام ومستشفى سمنود ومستشفى صدر طنطا وتخصيص الدور الأول علوى بالمركز الطبى بزفتى لتقديم خدمات التأمين الصحى لأهالى مركز ومدينة زفتى والموافقة على قبول تبرع بقطعة أرض مساحتها 625م2 لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية عماشة مركز سمنود.