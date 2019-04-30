تعرف على عقوبة فتاة ألمانية احتالت على بنوك ورجال أعمال بأمريكا

كتب ــ خالد إبراهيم

مهما بلغت حنكة اللص ومهارته، إلا أنه فى النهاية يسقط، ولكن الفتاة الألمانية آنا سوروكين صاحبة الـ 28 عاما، لم تكن بهذا الذكاء، حيث سقطت سريعا بعد مجموعة من السرقات الكبرى، بدعوى أنها وريثة من الأثرياء.

هيئة المحلفين فى محكمة بنيويورك وتحديدا فى مانهاتن أدانت آنا سوروكين بارتكاب مجموعة من تهم السرقة، حيث كانت تهدف إلى إنشاء ناد للاسترخاء بقيمة 40 مليون دولار فى أرقى أحياء نيويورك.

آنا سوروكين تمكنت من سرقة أموال عبر بعض من حاولوا الاستفادة منها، حتى بعد إدانتها بخداع بنوك وفنادق وأصدقاء اعتقدوا أنها وريثة أوروبية، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال محامي الدفاع، تود سبوديك، إن "آنا سوروكين قد تواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة بتهمة أخطر. ومن المقرر أن يتم الحكم عليها في 9 مايو، وأيضا تواجه الترحيل إلى ألمانيا لأن السلطات تقول إنها تجاوزت مدة تأشيرتها".

وتواجه سوروكين تهما بالسرقة مدعية أنها وريثة لثروة قدرها 60 مليون يورو (67 مليون دولار)، وأن اسمها آنا دلفى، حيث احتالت على فنادق وبنوك وشركات أعمال، وأيضا استغلت أصدقاءها، لجني مبالغ كبيرة .

واعتمدت سوروكين على مظهرها فى خداع ضحاياتها، حيث كانت تظهر بأزياء تواكب الموضة، وتعتمد على المظاهر فى تعاملاتها مثل استقلال الطائرات الخاصة، والتواجد فى أفخم الفنادق، وربما تتحول قصتها الغريبة مسلسلا على إحدى شركات المحتوى الرقمى على الانترنت .