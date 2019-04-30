وقالت فريلاند في تصريحات للصحفيين في مقر البرلمان الكندي اليوم الثلاثاء - " نحن قلقون جدا من هذا الحكم.. كندا تعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في كل مكان في جميع أنحاء العالم.. نعتقد أن هذه عقوبة قاسية ولا إنسانية لا ينبغي استخدامها في أي بلد"، مضيفة: "من الواضح أننا نشعر بقلق خاص عندما يتم تطبيقه على الكنديين".

وقضت محكمة صينية، اليوم الثلاثاء، بإعدام مواطن كندي بعد إدانته في قضية تهريب مخدرات. وكانت الصين حكمت على مواطن كندي آخر بالإعدام بعد إدانته بالاتجار في المخدرات خلال العام الحالي، كما تعتقل الصين كنديين بتهم تتعلق بالأمن .

يذكر أن التوترات الدبلوماسية بين الدولتين لا تزال مستمرة بعد موافقة كندا على تسليم المسؤولة التنفيذية في شركة "هواوي" الصينية منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي ردت عليه الصين باعتقال اثنين من الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور وحظرت شحن بذور الكانولا من المنتجين الكنديين.

وكان زعيم المحافظين أندرو شي، قد دعا أمس رئيس الوزراء جوستين ترودو إلى بذل المزيد من الجهد للضغط على الصين ، بما في ذلك تعيين سفير جديد بسرعة وتعزيز المساعدة للمزارعين الذين تضرروا من الخلاف بين الدولتين.