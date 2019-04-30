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تحرير 311 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:27 م
تحرير 311 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 311 مخالفة مرورية، وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية.
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 48 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 

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