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تجديد ترخيص مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:41 م
تجديد ترخيص مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قرار اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بتجديد الترخيص الممنوح للمستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى لمواصلة برنامجها لزراعة الكلى، وذلك لمدة عام آخر، والذى يُعد الترخيص الرابع لمستشفى جراحة المسالك الجامعية بأسيوط، فى ظل نجاحها فى مجال زراعة الكلى، والتى أتمت إجراء 34 حالة بنسبة نجاح 100% بأيدى فريق طبى من أبناء الجامعة، وهو ما يعكس ما يتميز به مستشفى جراحة المسالك من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية متميزة على أعلى مستوى من التدريب والمهارة .

وأشار الدكتور هشام مختار حمودة مدير المستشفى، إلى أن الحالة الأخيرة لزراعة الكبد والتى تمت فى المستشفى كانت لمريض فى العقد الثالث من عمره وتبرعت له زوجته بالكلية المزروعة، مضيفاً إلى أن هناك قائمة انتظار تضم 12 حالة قيد التجهيز، وسيتم البدء فى وضع جدول زمنى لمواصلة إجراء الزرع للمرضى فى ظل ما شهدته غرف العمليات من أعمال تطوير شاملة وفق أحدث النظم الطبية .

 

 


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