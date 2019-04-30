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تأخر إقلاع 7 رحلات عن موعد الإقلاع بسبب ظروف التشغيل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:52 ص
تأخر إقلاع 7 رحلات عن موعد الإقلاع بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب ــ هانى عثمان
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية، منها 5 متجهة إلى المملكة العربية السعودية بسبب ظروف التشغيل بمطارات الوصول.

وأوضحت مصادر، أن 4 رحلات تأخرت فى الإقلاع للخطوط الجوية السعودية أرقام 308 و 382 و 3302 و 380 والتى اتجهت الى  مطار جدة الدولي، إضافة إلي تأخر إقلاع رحلة نسمة للطيران رقم 182 المتجهة إلي مطار ينبع.

وقالت المصادر، إن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلتي شركة الاتحاد للطيران رقم 658 والمتجهة إلي أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.

 


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