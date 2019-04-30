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"بُناة مصر".. فيلم تسجلى من إدارة الشؤون المعنوية فى احتفالية عيد العمال

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:03 م
"بُناة مصر".. فيلم تسجلى من إدارة الشؤون المعنوية فى احتفالية عيد العمال فيلم بناة مصر
كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
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إيمانًا بالتاريخ الطويل من البناء والعمل والتنمية، تلك المحطات مهمة من العمل والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، أنتجت إدارة الشؤون المعنوية فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بناة مصر".

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، برأس التين بمدينة الإسكندرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل منذ قليل، إلى قصر رأس التين بمحافظة الإسكندرية، والذى يشهد الاحتفال بعيد العمال الذى ينظمه الاتحاد العام للنقابات عمال مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عدداً من العمال والقيادات العمالية تقديراً منه للجهود والعطاء الذي بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.


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