بومبيو يجدد دعم بلاده لزعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مجددًا دعم بلاده لزعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو في محاولته للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "إن الرئيس المؤقت خوان جوايدو أعلن انطلاق عملية التحرير، والحكومة الأمريكية تدعم بشكل كامل مسعى الفنزويليين لنيل الحرية والديمقراطية، فلا يمكن هزم الديمقراطية"، وذلك حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

ودعا جوايدو -الذي تعترف به عدة دول غربية رئيسا مؤقتا- اليوم إلى انتفاضة عسكرية ضد مادورو، وذلك في مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس، وظهر في الفيديو صحبة الناشط السياسي البارز ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود.

وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز قد قال، في وقت سابق اليوم، إن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب عسكري.