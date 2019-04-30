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بعد تنحى الامبراطور.. تعرف على تاريخ الإمبراطورية اليابانية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:34 م
بعد تنحى الامبراطور.. تعرف على تاريخ الإمبراطورية اليابانية امبراطور اليابان
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أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو اليوم الثلاثاء، تقاعده عن منصبه، متنازلا لابنه الأكبر ناروهيتو، عن العرش، وذلك بعد 30 عاما كاملة، ليكون أول إمبراطور يابانى، يتنازل عن عرشه منذ أكثر من مائتى عام.

تاريخ الإمبراطورية

ويرجع تاريخ الامبراطورية اليابانية إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما توحدت ولاياتها المختلفة تحت سلطان حاكم أعلى يحمل لقب إمبراطور، إلا أن لفظ الامبراطورية أصبح يدل على التوسع الاستعمارى فى القرن التاسع عشر، عندما التحقت اليابان بركب الدول التي حققت ثورتها الصناعية، واتجهت إلى الاستعمار بحثا عما يسمى بالمجال الحيوي ومناطق النفوذ.

ففى خلال الحرب العالمية الأولى، انتهزت اليابان الفرصة، لتعلن الحرب على ألمانيا، والاستيلاء على الأراضى التى كانت خاضعة لسيطرتها فى الصين، كما احتلت مجموعة الجزر التي كانت ألمانيا قد احتلتها في جنوب المحيط الهادئ.

إلا أن الحرب العالمية الثانية وضعت كلمة النهاية للطموحات اليابانية التوسعية، حيث خاضت الحرب مع دول المحور، ضد قوات الحلفاء، والتى ألقت خلالها الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتى هيروشيما ونجازاكى، لتطوى معهما صفحة الإمبراطورية التوسعية، ويتحول معها لفظ الإمبراطورية مجرد اسم ارتبط بها.

نظام الحكم

يقوم نظام الحكم فى اليابان على أسس ديمقراطية ضمن نظام ملكى دستورى، حيث يصبح رئيس الوزراء على رأس السلطة التنفيذية بينما يتألف البرلمان من مجلسين، أحدهما مجلس النواب، والآخر مجلس المستشارين.

فى حين يبقى الإمبراطور بدون صلاحيات فعلية، حيث ينص الدستور على أن الامبراطور هو رمز للدولة ووحدة الشعب، حيث يحضر جلسات افتتاح البرلمان السنوية ويقوم بالمصادقة على تعيين رئيس الوزراء وقبول سفراء الدول الأجنبية، إلا أن هذه الأعمال لا تتعدى كونها رسميات.

حفيد آلهة الشمس

يعد الإمبراطور جينمو هو أول الأباطرة اليابانيين، حيث تقول عنه الأساطير أنه أول إمبراطور لليابان من البشر، بينما تنحدر أصوله من آلهة الشمس، والتى أرسلت حفيدها ليحكم الأرض.

وعمل جينمو على احتلال كل الأراضى المحيطة ببلاده، لتتوسع سيطرته على المنطقة بأسرها.

 

 


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