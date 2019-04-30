انفوجراف.. 6 مستهدفات للدولة فى مجال الخدمات الثقافية

كتبت- هبة حسام

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 4 مستهدفات للتنمية المستدامة فى مجال الخدمات الشبابية والثقافية ضمن خطة الدولة للعام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل "2019"، أبرزها إنشاء 205 مركزا شبابياً.

وذكرت الوزارة، ضمن "إنفوجراف"، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من المستهدف أيضاً فى خطة الموازنة الجديدة للدولة فى مجال الخدمات الثقافية والشبابية، إنشاء مدينتين للشباب، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 30 ملعباً لكرة القدم.

كما تضمن "الإنفو"، الإشارة إلى أن تطوير 28 مكتبة، والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافى، يقعان ضمن مستهدفات الدولة الـ 6 للتنمية المستدامة فى مجال الخدمات الشبابية والثقافية خلال العام المالى الجديد 19/2020، هذا بجانب، البدء فى تنفيذ المنظومة الأمنية لـ 33 متحفاً.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت مؤخراً فى بيان هام لها أمام البرلمان، عن خطة الدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى الجديد 19/2020، الذى يعد العام الثانى فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتى بدأت فى 18/2019 وتنتهى فى 21/2022.