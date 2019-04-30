انتشال جثتين جديدتين غرقا أثناء السباحة خلال الاحتفال بشم النسيم بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

عثر أهالى قرية المنصورية بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، على جثتين جديدتين طفا على سطح مياه نهر النيل، بعد أن لقيا مصرعهما غرقاً أثناء السباحة خلال الاحتفال بأعياد الربيع أمس.

وتبين أن أحد الجثتين شاب يدعى "محمود حسن كنزى" والجثة الأخرى لشقيقه، ويرتفع بذلك عدد ضحايا الغرق فى نهر النيل خلال "شم النسيم" إلى 4 أشخاص كلهم فى سن الشباب.

كان مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغاً أمس بغرق "عبد الله أحمد أبو زيد" ١٧ سنة، من مدينة الرديسية مركز إدفو محافظة أسوان، وتوفى فور وصوله المستشفى، كما نقلت سيارة الإسعاف غريق مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 18 سنة، إلى مشرحة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.