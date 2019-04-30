video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب "الفيزيتا"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب "الفيزيتا" نقابة الأطباء ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تنطق اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بالحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا.

يذكر أن المحامى بالنقض صلاح بخيت والصيدلى هاني سامح، قاما برفع دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُارسا قضائيا عليها.

وتستند الدعوى الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وجاء في نص الدعوى مايلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء: فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى 20 يونيو المقبل

اخبار الحوادث

حوادث

نقابة الاطباء

سعر الفيزيتا

محكمة الامور المستعجلة

فرض الحراسة القضائية




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة