المجلس العسكرى السودانى يقبل استقالة 3 من أعضائه

كتبت - هناء أبو العز

أعلن المجلس العسكرى الانتقالى قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى، والإثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر على فضيل.

وتقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضى فى أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ينظر فى استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.