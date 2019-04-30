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ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات..

المؤبد لـ34 متهما و10 سنوات لـ11 آخرين بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:59 م
المؤبد لـ34 متهما و10 سنوات لـ11 آخرين بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد
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قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

 

كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


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